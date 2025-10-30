Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:22 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Trakya'nın şap hastalığından ari olduğunu belirtti.

        Bu nedenle aşılama çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Karaca, sahada görev yapan personeline teşekkür etti.

        Karaca, aşılama çalışmalarının periyodik olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

        - Kırklareli'nde ağaçlandırma çalışmaları

        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce yangınlarda zarar gören 50 hektar alan ağaçlandırılacak.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, fidanların toprakla buluşturulacağı alanda iş makineleri yardımıyla hazırlık yaptı.

        Çalışmalar kapsamında 50 hektar alana 30 bin fıstık çamı fidanı dikilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde huzur toplantısı düzenlendi
        Kırklareli'nde huzur toplantısı düzenlendi
        Kırklareli'de Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti
        Kırklareli'de Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti
        Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bay...
        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bay...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...