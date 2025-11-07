Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez de Karabağ zaferini kutladı

        Kırklarelili çiftçi, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla tarlasındaki toprağa pullukla iz bırakarak "Karabağ Zaferi 5 yaşında, binlerce şehidini unutma dünya" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez de Karabağ zaferini kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklarelili çiftçi, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla tarlasındaki toprağa pullukla iz bırakarak "Karabağ Zaferi 5 yaşında, binlerce şehidini unutma dünya" yazdı.

        Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, Karabağ Zaferi'ni kutlamak istedi.

        Traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Tunçkol, pullukla toprakta iz bırakarak yaklaşık 5 saatte "Karabağ Zaferi 5 yaşında, binlerce şehidini unutma dünya" yazdı.

        Tunçkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

        Toplumda algı oluşturmak için böyle bir çalışma yaptığını ifade eden Tunçkol, şunları kaydetti:

        "Bu yazıyı yazdığımız yer Evrensekiz beldesi, İstanbul ve Avrupa'ya giden uçakların tam geçtiği keskin rota. Yani Amerika ve Avrupa'dan gelen uçaklar burada alçaldığı zaman bu bizim tarlalara yazmış olduğumuz büyük yazıları görüyorlar ve biz dünyaya mesaj veriyoruz.

        Dünyaya vermek istediğimiz mesaj da şu; benim yaşadığım yerle Azerbaycan arasında 3 bin kilometre mesafe var. Bizim için kilometreler önemli değil, mesafeler önemli değil. Bizim onlarla gönül bağımız var, kardeş ülkeyiz. Kardeş ülkemize ve şehit annelerimize moral olsun diye bu yazıyı yazdım."

        Çiftçi Tunçkol, daha önce de tarlasına pullukla kutlama mesajları yazmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak
        SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut hayata geçirecekleri projeleri anla...
        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut hayata geçirecekleri projeleri anla...