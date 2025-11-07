Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez de Karabağ zaferini kutladı

Kırklarelili çiftçi, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla tarlasındaki toprağa pullukla iz bırakarak "Karabağ Zaferi 5 yaşında, binlerce şehidini unutma dünya" yazdı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, Karabağ Zaferi'ni kutlamak istedi.

Traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Tunçkol, pullukla toprakta iz bırakarak yaklaşık 5 saatte "Karabağ Zaferi 5 yaşında, binlerce şehidini unutma dünya" yazdı.

Tunçkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Toplumda algı oluşturmak için böyle bir çalışma yaptığını ifade eden Tunçkol, şunları kaydetti:

"Bu yazıyı yazdığımız yer Evrensekiz beldesi, İstanbul ve Avrupa'ya giden uçakların tam geçtiği keskin rota. Yani Amerika ve Avrupa'dan gelen uçaklar burada alçaldığı zaman bu bizim tarlalara yazmış olduğumuz büyük yazıları görüyorlar ve biz dünyaya mesaj veriyoruz.