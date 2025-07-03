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        Haberler Bilgi Gündem Kırkpınar Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı belli oldu!

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon, bu yıl 826 pehlivanın mücadelesine sahne olacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar'da, üst üste iki yıl altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek'in ebedi kemer hedefi nefesleri kesecek. Dev organizasyonun yayın takvimi ve detaylı programı belli oldu. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:54
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        Yüzyıllardır güreş geleneğinin kalbi olan Edirne, bir kez daha Kırkpınar coşkusuna hazırlanıyor. 664. kez düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda pehlivanları ve izleyicileri buluşturacak. Ata sporu yağlı güreşin simgesi haline gelen organizasyonda, altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda Yusuf Can Zeybek’in mücadelesi merakla bekleniyor. UNESCO’nun kültürel miras listesinde yer alan bu köklü gelenek, üç gün boyunca ekranlara taşınacak. İşte merak edilenler...

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        664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI VE TARİHLERİ

        Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güreş müsabakaları ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde, üç gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek. Organizasyon, minik boylardan başpehlivanlık kategorisine kadar 14 farklı boyda müsabakalarla devam edecek.

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp geçit töreni tertip edilecek. Başpehlivanlar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirecek.

        Cumartesi günü aynı zamanda başpehlivanlık iki ve üçüncü tur güreşleri de yapılacak. Organizasyonun tamamlanacağı 6 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.

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        664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın programı şu şekilde:

        4 Temmuz Cuma: Açılış töreni saat 18:30’da TRT Spor Yıldız’da. Güreş müsabakaları saat 14:00’ten itibaren TRT Spor’da.

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        5 Temmuz Cumartesi: Güreşler sabah 09:00’dan itibaren TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’da gün boyu canlı yayınlanacak.

        6 Temmuz Pazar: Güreşler sabah 09:00’dan itibaren, başpehlivanlık final müsabakaları ise saat 17:30’dan itibaren TRT Spor’da naklen yayınlanacak.

        Ayrıca, Edirne Belediyesi’nin resmi medya kanalları da müsabakaları canlı olarak aktaracak.

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