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        Haberler Bilgi Gündem Kırkpınar Güreşleri şampiyonu kim oldu, ödül ne kadar? Başpehlivan kim oldu, açıklandı mı?

        Kırkpınar Güreşleri şampiyonu kim oldu, ödül ne kadar?

        Kırkpınar Güreşleri'nde şampiyon belli oluyor... Gözler Kırkpınar Yağlı Güreş final müsabakalarına çevrildi. Edirne Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yaptı. Çoşku ile karşılanan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar? 2024 Kırkpınar Güreşleri şampiyonu kim oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:45
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        Kırkpınar Güreşleri şampiyona araştırılıyor. 2024'te 663'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de gerçekleşiyor. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi eski şampiyonların elenmesiyle yeni başpehlivan için heyecan artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Kırkpınar şampiyonu açıklandı mı, ne zaman belli olacak?" Soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

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        663. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL GÜNÜ!

        Edirne'de her yıl düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7 Temmuz günü son buluyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ağalık ihalesi bayrak töreni gibi etkinlikler de gerçekleşiyor.

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        YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

        Serhat Gökmen

        Yusuf Can Zeybek

        Mustafa Taş

        Hüseyin Gümüşalan

        Eşleşme şöyle oldu:

        Hüseyin Gümüşalan - Yusuf Can Zeybek

        Mustafa Taş - Serhat Gökmen

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        KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

        663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan güreşçi 1 milyon lira ödül kazanacak. Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verilecek.

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        Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak. Bu arada organizasyon boyunca akşamları konserler de düzenlenecek.

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