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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda?

Güreş denilince akla Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kırkpınar deyince ise Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde güreşseverlerin bu yıl 662.'si düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak ve kaç gün sürecek sorularının yanıtları...

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  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    Her yıl büyük bir ilgilyle takip edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geri sayım başladı. 662. kez düzenlenecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu sene Cumhuriyet’in 100. Yılı olması sebebiyle para ödüllerinde büyük bir artış oldu. İşte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenleneceği tarih, yayıncı kanalı ve para ödülü hakkında bilgiler…
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    2023 KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

    662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

    662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ekranlarınından canlı yayınlanacak.
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek.
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    KIRKPINAR GÜREŞLERİ 2023 PROGRAMI

    Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da başlayacak. Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. 
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma saat 10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    Kırkpınar’ın açılış programı ise saat 18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve hangi kanalda? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödülü ne kadar?

    9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat 09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi saat 15.00’te, Bayrak Töreni saat 16.00’da Final Güreşi saat 17.30’da, Ödül Töreni ise saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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