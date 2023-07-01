Her yıl büyük bir ilgilyle takip edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geri sayım başladı. 662. kez düzenlenecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu sene Cumhuriyet’in 100. Yılı olması sebebiyle para ödüllerinde büyük bir artış oldu. İşte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenleneceği tarih, yayıncı kanalı ve para ödülü hakkında bilgiler…