4 Şurada Paylaş!









TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Cengizhan Şimşek'e yönelik yaptırım kararıyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."