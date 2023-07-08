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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde en son kim şampiyon oldu? İşte 661. Kırkpınar başpehlivanı

        Güreş sporunun en prestijlisi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecanla beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl 662. Kez düzenlenecek Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü 1 milyon lira olarak belirlendi. Peki, en son Kırkpınar'ı kim kazandı? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 11:52
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        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'ne adını yazdıran tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu sene 662'ncisi düzenleniyor. Güreşseverlerin merak ettiği konuların başında ise geçen yıl Kırkpınar'da başpehlivan kim olmuştu?" sorusunun cevabı oldu. Doping kullandığı gerekçesiyle altın kemer elinden alınmıştı. İşte, 2022 yılında başpehlivan olan güreşçi…

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        661. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN KİM OLMUŞTU?

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ile madalyaların iadesine karar vermesi nedeniyle Kırkpınar başpehlivanlık unvanı da Sinoplu Mustafa Taş'a geçti.

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        Bu sebeple; 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

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        TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

        Cengizhan Şimşek'e yönelik yaptırım kararıyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

        "9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."

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        652. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE'DE YAŞANMIŞTI

        Önceki yıllarda da benzer olay Ali Gürbüz'ün dopingli çıkması nedeniyle 2013 yılında yaşanmıştı. 2011, 2012, 2013 yıllarının başpehlivanı olması nedeniyle 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahibi olmaya hak kazanan Ali Gürbüz'den alınan numunelerin dopingli çıkması nedeniyle altın kemeri ve başpehlivanlık unvanı kendisinden alınmıştı.

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        Kemer, 2013 yılının kasım ayında dönemin belediye başkanı Hamdi Sedefçi tarafından er meydanında İsmail Balaban'a takılmıştı.

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