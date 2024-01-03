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KIRMIZI BÜLTEN VE DİFÜZYON MESAJI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı, her ikisi de uluslararası düzeyde suçluların yakalanması ve iadesi amacıyla kullanılan kurumlardır. Her iki kurum da Interpol tarafından yönetilmektedir.

Kırmızı Bülten, Interpol'ün en üst düzey güvenlik uyarısıdır. Kırmızı Bülten çıkarılan bir kişinin, uluslararası alanda ciddi bir suç işlediğine inanıldığında ve bu kişinin yakalanması ve iadesi gerektiğinde çıkarılır. Kırmızı Bülten, Interpol'ün 190 üyesinin tümüne gönderilir.