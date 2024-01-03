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        Haberler Gündem Kırmızı Bülten ile Difüzyon Mesajı arasındaki fark nedir? Difüzyon mesajı nedir?

        Kırmızı Bülten ile Difüzyon Mesajı arasındaki fark nedir?

        Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı, her ikisi de uluslararası düzeyde suçluların yakalanması ve iadesi amacıyla kullanılan kurumlardır. Peki, Kırmızı Bülten ile Difüzyon Mesajı arasındaki fark nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:51
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        KIRMIZI BÜLTEN VE DİFÜZYON MESAJI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı, her ikisi de uluslararası düzeyde suçluların yakalanması ve iadesi amacıyla kullanılan kurumlardır. Her iki kurum da Interpol tarafından yönetilmektedir.

        Kırmızı Bülten, Interpol'ün en üst düzey güvenlik uyarısıdır. Kırmızı Bülten çıkarılan bir kişinin, uluslararası alanda ciddi bir suç işlediğine inanıldığında ve bu kişinin yakalanması ve iadesi gerektiğinde çıkarılır. Kırmızı Bülten, Interpol'ün 190 üyesinin tümüne gönderilir.

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        Difüzyon Mesajı ise, Kırmızı Bültene göre daha düşük bir güvenlik uyarısıdır. Difüzyon Mesajı çıkarılan bir kişinin, uluslararası alanda bir suç işlediğine inanıldığında, bu kişinin yakalanması ve iadesi için yardımcı olunması gerektiğinde çıkarılır. Difüzyon Mesajı, Interpol'ün 190 üyesinin bir kısmına gönderilebilir.

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        TEMEL FARKLAR

        Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajının arasındaki temel farklar şunlardır:

        Güvenlik düzeyi: Kırmızı Bülten, Difüzyon Mesajına göre daha yüksek bir güvenlik uyarısıdır.

        Uluslararası üyelere gönderim: Kırmızı Bülten, Interpol'ün tüm üyelerine gönderilirken, Difüzyon Mesajı, Interpol'ün bir kısmına gönderilebilir.

        Ceza düzeyi: Kırmızı Bülten çıkarılan bir kişinin, uluslararası alanda ciddi bir suç işlediğine inanıldığında çıkarılır. Difüzyon Mesajı çıkarılan bir kişinin, uluslararası alanda bir suç işlediğine inanıldığında çıkarılır.

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        KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

        Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından, Kırmızı Bülten ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

        “Kırmızı Bülten”, bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

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        DİFÜZYON MESAJI NEDİR?

        Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından, Difüzyon Mesajı ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

        “Difüzyon Mesajı” ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

        Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.

        Kaynak: T.C. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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