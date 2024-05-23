Kırmızı Bülten nedir? Kırmızı Bülten nasıl çıkarılır?
Küresel çapta eğer bir kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmışsa, bu kişi dünyanın her yerinde aranıyordur. Günün en çok aranan kelimeleri arasında yer alan Kırmızı Bülten talebinde, Interpol yani Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından üye ülkelerin talebi üzerine yayınlanır. İşte Kırmızı Bülten hakkında detaylar
Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Peki Kırmızı Bülten nedir? Kırmızı Bülten nasıl çıkarılır?
KIRMIZI BÜLTEN NEDİR, NE DEMEK, KİMLER İÇİN ÇIKARILIR?
Interpol Kırmızı Bülten, uluslararası bir aranan kişinin yerini tespit etmek ve tutuklanmasını sağlamak amacıyla yayınlanan uluslararası bir taleptir. Bu talep, Interpol yani Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından üye ülkelerin talebi üzerine yayınlanır.
Ciddi suçlardan aranan kişilerin dünya çapında tespitini ve yakalanmasını sağlamak. Uluslararası adaletin sağlanmasına ve suçluların cezasız kalmasının önlenmesine katkıda bulunmak. Ülkeler arasında güvenli ve etkili bir işbirliği mekanizması oluşturmak.
KIRMIZI BÜLTEN KİMLER İÇİN ÇIKARILIR?
Hükümlüler: Bir suçtan dolayı mahkeme tarafından hüküm giymiş kişiler.
Şüpheliler: Suç işlediğinden şüphelenilen kişiler.
Sanıklar: Hakkında dava açılmış ve yargı süreci devam eden kişiler.
Geçerli Bir Tutuklama Emri veya Mahkeme Kararı: Öncelikle, hakkında kırmızı bülten çıkarılacak kişi için geçerli bir tutuklama emri veya mahkeme kararı olmalıdır. Bu, kişinin ciddi bir suç işlediğine dair resmi bir belgenin bulunmasını gerektirir.
Ciddi Suçlar: Kırmızı bülten, genellikle hapis cezası gerektiren ciddi suçlar için çıkarılır. Bu suçlar arasında cinayet, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlar bulunur. Bu tür suçların uluslararası hukuka ve toplum güvenliğine ciddi tehdit oluşturması nedeniyle kırmızı bülten talebi yapılır.
İade veya Yargılama Yetkisi: Kırmızı bülten talebinde bulunan ülkenin, aranan kişiyi iade etmeye veya kendi ülkesinde yargılamaya istekli ve yetkili olması gerekir. Bu, talep eden ülkenin adli makamlarının, suçlu bulunduğu takdirde ilgili kişiyi yargılayabilecek veya cezalandırabilecek yasal yetkiye sahip olması anlamına gelir.
Uluslararası İşbirliği: Kırmızı bülten, uluslararası işbirliğini gerektirir. Talep eden ülke, Interpol aracılığıyla diğer üye ülkelerden destek alarak aranan kişinin yerinin tespit edilmesini ve yakalanmasını sağlar. Bu süreç, küresel adalet ve güvenlik için önemli bir araçtır.