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YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Pencap Eyalet Valiliği yaptığı açıklamada, kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Gözün beyaz kısmında medyana gelen bir iltihaplanma olan konjonktivit, gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı ve akıntıya sebep olan salgın bir hastalık olduğu belirtildi.

Yetkililer okulların pazartesi günü açılacağını ve durumun takip edileceğini ifade etti. Eyalet Geçici Bakanı Mohsin Naqvi, 27 Eylül’de bir okula yaptığı ziyarette durumun şok edici olduğunu ve neredeyse her sınıfta 5-6 çocuğun hastalıktan muzdarip olduğunu ifade etti.

Pencap Eyalet Sağlık Yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada bir gün içerisinde 13 bin yeni vaka tespit ettiklerini, bir hafta içerisinde de 40 binden fazla vaka olduğunu vurguladı. BölgAede Eylül ayında toplamda 86 bin 133 kırmızı göz vakası olduğu kaydedildi.