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        Haberler Gündem Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri nelerdir? Kırmızı göz hastalığı nasıl bulaşır?

        Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri nelerdir?

        Pencap Eyalet Valiliği 27 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, özellikle çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okulların pazartesi gününe kadar tatil edildiğini duyurdu. Açıklama sonrasında yeni salgın olarak gündeme gelen kırmızı göz hastalığı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:45
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        Halk arasında kırmızı göz olarak adlandırılan konjonktivit hastalığı hızla yayılıyor. Özellikle Pakistan'da birçok eyalette görülen hastalık okulların tatil edilmesine sebebiyet verdi. Peki, Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri nelerdir ve kırmızı göz hastalığı nasıl bulaşır? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

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        KONJOKTİVİT NEDİR?

        Gözün akını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan konjonktiva isimli ince zarın iltihabıdır. Konjonktivit mikroplara, alerjen maddelere veya herhangi bir hasara bağlı olarak meydana gelir.

        KONJOKTİVİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Kızarıklık,

        Sulanma,

        Kaşıntı,

        Ağrı ve batma,

        Çapaklanma ve özellikle sabahları gözleri açmada güçlük,

        Akıntı,

        Bu belirtilerin yanı sıra bazı konjonktivit tiplerinde bazı semptomlar öne çıkar.

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        KONJOKTİVİT BULAŞMA YOLLARI

        Hastalık temasla ve damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşıyor. Bu nedenle ortak kullanılan havlu, yastık gibi eşyadan bulaşabildiği gibi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin hapşırmasıyla da yayılabiliyor.

        Evde bir hasta varsa mutlaka havlusu ayrılmalı, eller sık sık yıkanmalı, insanlarla yakın temastan kaçınmalı, hasta kişi hapşırırken mutlaka ağzını bir mendille kapatmalı.

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        YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

        Pencap Eyalet Valiliği yaptığı açıklamada, kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Gözün beyaz kısmında medyana gelen bir iltihaplanma olan konjonktivit, gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı ve akıntıya sebep olan salgın bir hastalık olduğu belirtildi.

        Yetkililer okulların pazartesi günü açılacağını ve durumun takip edileceğini ifade etti. Eyalet Geçici Bakanı Mohsin Naqvi, 27 Eylül’de bir okula yaptığı ziyarette durumun şok edici olduğunu ve neredeyse her sınıfta 5-6 çocuğun hastalıktan muzdarip olduğunu ifade etti.

        Pencap Eyalet Sağlık Yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada bir gün içerisinde 13 bin yeni vaka tespit ettiklerini, bir hafta içerisinde de 40 binden fazla vaka olduğunu vurguladı. BölgAede Eylül ayında toplamda 86 bin 133 kırmızı göz vakası olduğu kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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