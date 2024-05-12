Kırmızı ışığa yakalanmak istemedi İrem'in ölümüne neden oldu

"BANA SARI YANIYORDU"

15 yıla kadar hapsi istenen sürücü Ramazan Kılınç ise iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, kendisini şöyle savundu:

"Işıklara geldiğimde bana sarı ışık yanıyordu. Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim. Bu sırada aracımın hızı tahminen 60-70 kilometreydi. Işıkları geçtikten sonra aniden iki kadın aracımın önüne çıktı. O sırada aracımın frenine bastım, ancak mesafe kısa olduğu için duramayarak çarptım. Araçtan inip 112'yi aradık, yaralılara yardım etmeye çalıştık. Yeşilden sarıya geçerken geçtim suçlamaları kabul etmiyorum."

Fotoğraftaki: Kazada ölen İrem Alper