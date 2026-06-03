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        Haberler Gündem Güvenlik Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

        Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:59 Güncelleme:
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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik 2 yıldır teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

        AA'nın haberine göre, ekipler, resmi gelir kaydı bulunmamasına rağmen banka hesaplarında yaklaşık 66 milyon liralık para hareketliliği olan Afgan uyruklu Z.G.H'nin DEAŞ ile bağlantılı kişilere terörizmin finansmanı sağladığını ve çeşitli miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiğini tespit etti.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Bu kapsamda belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte kimlik kullandığı belirlenen Z.G.H. ile İ.S. ve A.B'yi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 1 tablet, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #KIRŞEHİR
        #terör örgütü deaş
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