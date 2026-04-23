Kırşehir'de tarlada bir kadına ait cansız beden bulundu

Kırşehir'de tarlada kadına ait cansız beden bulundu.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

AA'daki habere göre olay; Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyleri arasındaki bir tarlada vatandaşlar, bir kısmı toprağa gömülü halde kadına ait bir cansız beden gördü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Kadının cansız bedeninin, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.