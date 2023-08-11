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        Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:27
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        Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Z.G. (45) idaresindeki 06 N 9996 plakalı otomobil ile C.U. (40) yönetimindeki 16 AUK 097 plakalı kamyon, Kırşehir-Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada, Z.G. olay yerine hayatını kaybetti.

        Yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki E.G. (17), A.G. (45) ve H.G. (24), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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