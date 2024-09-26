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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün Türkiye'nin milli savunma sistemlerinde, bilimde, sanatta, eğitimde, sanayide yani hayatın her alanında elde etmiş olduğu ivme, AK Parti'nin sadece geçmişin, bugünün değil, aynı zamanda geleceğin partisi olduğunun en önemli kanıtıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:06
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün Türkiye'nin milli savunma sistemlerinde, bilimde, sanatta, eğitimde, sanayide yani hayatın her alanında elde etmiş olduğu ivme, AK Parti'nin sadece geçmişin, bugünün değil, aynı zamanda geleceğin partisi olduğunun en önemli kanıtıdır." dedi.

        Karaaslan, partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında, 37. Ahilik Haftası'nı kutladığını, vefatının 12. yılı dolayısıyla halk ozanı Neşet Ertaş'ı andığını söyledi.

        Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde ziyaretlerde bulunduklarını, esnaftan ticaret erbabına, öğrenci, genç, yaşlı, engelli vatandaşlar ile her kesime ulaşmaya ve onlarla birlikte olmaya çalıştıklarını aktaran Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bu emanete en yüksek seviyede sahip çıktıklarını belirtti.

        Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasında çok önemli ve güçlü mesajlar verdiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

        "11 ayda 42 bine yakın şehidin verildiği Gazze'de bugün böyle büyük bir dram yaşanırken ve 1 yaşında 710 bebeğin hayatını kaybettiği, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük acıların yaşandığı, 16 bin savunmasız çocuğun şehit edildiği, katledildiği, 172 gazetecinin, 500 sağlık görevlisinin öldürüldüğü ama dünyanın sessiz kaldığı, görmezden geldiği, dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kürsüde ifade ettiği gibi Batı'nın bütün değerleri de ayaklar altına alan güya savunduğu bu süreçte dünya sessizliği büyük bir ibret vesilesidir. Dolayısıyla bizler bugün Türkiye olarak düne göre daha güçlü olmak zorundayız."

        - "AK Parti sadece geçmişin, bugünün değil, geleceğin partisidir"

        Türkiye'nin, yaşanan acılara son verecek güvenli liman olarak kalması için daha da güçlenmesi gerektiğine dikkati çeken Karaaslan, "Bugün Türkiye'nin milli savunma sistemlerinde, bilimde, sanatta, eğitimde, sanayide yani hayatın her alanında elde etmiş olduğu ivme, AK Parti'nin sadece geçmişin, bugünün değil, aynı zamanda geleceğin partisi olduğunun en önemli kanıtıdır." diye konuştu.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirmede bulunacaklarını, ziyaretlerinin süreceğini söyledi.

        Programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve Kırşehir İl Koordinatörü Halise Çiftçi de katıldı.

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