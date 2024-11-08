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        Kırşehir'de beton zemine düşen kaynak ustası öldü

        Kırşehir'de bir fabrika binasının çatısında çalışırken beton zemine düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:53
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        Kırşehir'de beton zemine düşen kaynak ustası öldü
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        Kırşehir'de bir fabrika binasının çatısında çalışırken beton zemine düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi.

        Murat G, (41) kentteki bir fabrikanın çatısında kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaynak ustası Murat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Murat G'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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