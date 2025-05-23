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        KAEÜ'de "Kariyer Pusulası: Mesleki Yolculuk Haritası" etkinliği düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu tarafından düzenlenen "Kariyer Pusulası: Mesleki Yolculuk Haritası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:17
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        KAEÜ'de "Kariyer Pusulası: Mesleki Yolculuk Haritası" etkinliği düzenlendi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu tarafından düzenlenen "Kariyer Pusulası: Mesleki Yolculuk Haritası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, üniversite öğrencileri ve akademisyenler arasında önemli bir buluşma noktası olan programın kariyer planlaması adına önemli bir yol gösterici olacağına inandığını belirtti.

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Davut Aydın da öğrencilere mesleki gelişim yolculuklarında rehberlik eden bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.

        Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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