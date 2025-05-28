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        Kırşehir'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:03
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        Kırşehir'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ek kontenjandan kayıt hakkı elde eden 40 hacı adayı için Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.

        Törende konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, hac yolculuğunun sıradan olmadığını, bu yolculuğun hac ibadeti olduğunu hatırlatarak, Allah'tan hac ve ibadetlerin kabul olmasını diledi.

        Daha sonra 40 hacı adayı aileleriyle vedalaştı.

        Yapılan duaların ardından hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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