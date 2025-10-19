Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de ele geçirilen gümrük kaçağı otomobille ilgili 4 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de ele geçirilen gümrük kaçağı otomobille ilgili 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de satışı bulunmayan bir otomobile plaka takarak ilçede satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerince Mucur'da düzenlenen operasyonda, otomobil bir tır dorsesine ait plakayla ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaçak araç gümrük işlemleri ve idari para cezası uygulanmak üzere Kırşehir Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Öte yandan, yapılan araştırmada söz konusu aracın 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın ilk olarak Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir süre kullanıldığı, ardından Mucur ilçesinde bir kişiye borcu karşılığında satıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma, 3 firari hükümlüyü yakaladı
        Kırşehir'de jandarma, 3 firari hükümlüyü yakaladı
        Kırşehir'de TIR'da yapılan aramada 980 kolu boş makaron ele geçirildi; 1 tu...
        Kırşehir'de TIR'da yapılan aramada 980 kolu boş makaron ele geçirildi; 1 tu...
        Kırşehir'de tırın dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de tırın dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de gölete 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
        Kırşehir'de gölete 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
        Kırşehir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırşehir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı