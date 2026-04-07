Kırşehir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kırşehir'de 70 yaşındaki Haydar Şahbaz devrilen traktörün altında kaldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, Şahbaz'ı devrilen traktörün altında buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 07.04.2026 - 15:06
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Haydar Şahbaz (70), hayatını kaybetti.
TRAKTÖR DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesinde meydana geldi. Tarlasını ilaçlamak giden Haydar Şahbaz idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
ARACIN ALTINDA KALDI
Şahbaz, devrilen traktörün altında kaldı.
YAKINLARI HABER ALAMADI
Uzun süre kendisinden haber alınamayan Şahbaz’ı aramaya çıkan yakınları, devrilen traktörü gördü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahbaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahbaz’ın cansız bedeni otopsi için Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
