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        Haberler Yemek Yapma Kış günlerinin vazgeçilmezi: Kıvamıyla şaşırtan, tadına doyulmayan brokoli çorbası!

        Kış günlerinin vazgeçilmezi: Kıvamıyla şaşırtan, tadına doyulmayan brokoli çorbası!

        Kış aylarında içinizi ısıtacak, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz! Brokoli çorbası, hem pratik yapımı hem de besleyici içeriğiyle sofralarınıza renk katacak. Bu adım adım tarifle, en güzel kıvamı yakalamanız garanti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:38
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        Brokoli çorbası, yalnızca sağlıklı bir öğün değil, aynı zamanda lezzet dolu bir şifa deposu! Sade anlatımıyla herkesin kolayca yapabileceği bu tarif, brokoli sevmeyenlerin bile hayran kalacağı bir sonuç sunuyor.

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        MALZEMELER

        500 gram brokoli

        1 adet orta boy soğan

        2 diş sarımsak

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı un

        1 adet orta boy patates

        1 adet havuç (isteğe bağlı)

        4 su bardağı su (veya tavuk/et suyu)

        1 su bardağı süt veya krema

        Tuz, karabiber

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        HAZIRLIK

        Brokoliyi küçük parçalara ayırıp iyice yıkayın. Patatesi ve havucu (kullanıyorsanız) soyup küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.

        Tencereye tereyağını alın, eriyince soğanı ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar birkaç dakika karıştırın.

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        Kavrulmuş soğan ve sarımsağın üzerine unu ekleyin. 1-2 dakika kadar sürekli karıştırarak kavurun. Bu işlem çorbanın kıvamını almasını sağlar.

        Doğranmış patates, havuç (isteğe bağlı), ve brokoliyi tencereye ekleyin. Malzemeleri birkaç dakika karıştırarak kavurun.

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        Tencereye suyu (veya tavuk/et suyunu) ekleyin. Tuz ve karabiberi bu aşamada ilave edin. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

        Orta ateşte sebzeler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.

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        Sebzeler yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve bir el blenderıyla çorbayı püre haline getirin. Eğer çok koyu olduysa biraz daha su ekleyebilirsiniz.

        Püre haline gelen çorbaya süt veya krema ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra çorbayı tekrar ocağa alın ve 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

        Son olarak rendelenmiş muskat (isteğe bağlı) ve biraz daha karabiber ekleyin. Tadına bakarak gerekirse tuzunu ayarlayın.

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