Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kış lastiği uygulaması 2026: Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastikleri ne zaman takılacak?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Yaz lastikleri ne zaman takılacak?

        Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, bu yıl yapılan güncelleme ile son dönemine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mevsim koşullarını dikkate alarak revize ettiği takvime göre, kış lastiği kullanım süresi 4 ay yerine 5 aya çıkarılmıştı. Peki, kış lastiği zorunluluğu bitiş tarihi ne zaman, sürücüler yaz lastiklerine ne zaman geçiş yapacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 12:34 Güncelleme:
        1

        Ülkemizde tüm araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, bu yıl yapılan takvim güncellemesine göre sona yaklaşmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak kış lastiği kullanım süresini 4 aydan 5 aya çıkarmıştı. Bu kapsamda “ 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman sona erecek, sürücüler yaz lastiklerini ne zaman takabilecek?” soruları yanıt buldu. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Her yıl kış mevsiminin etkisinin yoğunlaştığı dönemde uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması, bu yıl da aynı takvim çerçevesinde devam etti.

        Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu, 15 Nisan itibarıyla sona erecek ve sürücüler yaz lastiklerine geçiş yapabilecek.

        3

        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

        4

        YAZ LASTİKLERİ NE ZAMAN TAKILACAK?

        15 Nisan’dan itibaren kış lastiği zorunluluğu sona eriyor ve sürücüler için yaz lastiğine geçiş dönemi başlıyor.

        Uzmanlar, lastik değişiminin hava koşullarına göre zamanında yapılmasının, hem yakıt tasarrufu hem de aracın yol tutuş performansı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
