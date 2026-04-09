Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Yaz lastikleri ne zaman takılacak?
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, bu yıl yapılan güncelleme ile son dönemine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mevsim koşullarını dikkate alarak revize ettiği takvime göre, kış lastiği kullanım süresi 4 ay yerine 5 aya çıkarılmıştı. Peki, kış lastiği zorunluluğu bitiş tarihi ne zaman, sürücüler yaz lastiklerine ne zaman geçiş yapacak? İşte tüm detaylar…
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Her yıl kış mevsiminin etkisinin yoğunlaştığı dönemde uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması, bu yıl da aynı takvim çerçevesinde devam etti.
Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu, 15 Nisan itibarıyla sona erecek ve sürücüler yaz lastiklerine geçiş yapabilecek.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.
YAZ LASTİKLERİ NE ZAMAN TAKILACAK?
15 Nisan’dan itibaren kış lastiği zorunluluğu sona eriyor ve sürücüler için yaz lastiğine geçiş dönemi başlıyor.
Uzmanlar, lastik değişiminin hava koşullarına göre zamanında yapılmasının, hem yakıt tasarrufu hem de aracın yol tutuş performansı açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.