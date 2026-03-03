Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için bir zorunlu olan düzenlemenin ne zaman biteceği merak ediyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek ve kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan araçlar için mecburi olan uygulamanın hangi tarihte sona ereceği sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde kış lastiği uygulamasında, hava şartlarına göre valilikler süreyi iller bazında uzatıp kısaltabiliyor. Kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası uygulanıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
Buna göre kış lastii zorunluluğu 15 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.