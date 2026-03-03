Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan araçlar için mecburi olan uygulamanın hangi tarihte sona ereceği sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde kış lastiği uygulamasında, hava şartlarına göre valilikler süreyi iller bazında uzatıp kısaltabiliyor. Kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası uygulanıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?