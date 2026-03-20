        Kısık Ateşte Düdüklü Tencere sahnelere veda ediyor

        Zorlu PSM yapımı Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, 29 Mart, 19 Nisan ve 23 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek üç temsiliyle tiyatroseverlerle son kez buluşacak...

        Giriş: 20.03.2026 - 00:00
        Zorlu PSM’nin tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve özgün eserler üretmek amacıyla yürüttüğü PSM Atölye eğitimleri kapsamında kısa oyun olarak sahnelenen ve ardından profesyonel yolculuğuna başlayan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, ilk sezonundan itibaren tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Zorlu PSM yapımı olan ve mutfaktaki kaosun ortasında Bekir’in giderek karmaşıklaşan iç dünyasını absürt bir dille anlatan oyun, 29 Mart, 19 Nisan ve 23 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek son üç temsiliyle tiyatroseverlerle vedalaşmaya hazırlanıyor.

        Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği ve Aylin Alıveren’in dramaturjisini üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor. Mutfaktaki kaos büyüdükçe Bekir’in iç dünyasının da giderek karmaşıklaştığı hikâye, kader aileden gelen bir miras mıdır, sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi, insan hiç tanımadığı birine benzeyebilir mi gibi soruların peşinden gidiyor.

        Absürt anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, Zorlu PSM’de gerçekleşecek son üç temsiliyle sahnelere veda etmeye hazırlanıyor. Zorlu PSM %100 Studio’da sahnelenecek Kısık Ateşte Düdüklü Tencere etkinliğinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

