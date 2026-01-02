Kışın bu hatalar egzama şikayetlerini artırıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sera Kayhan, kış aylarında poliklinik başvurularının önemli bir kısmını ‘kuruluk ve egzama alevlenmeleri’nin oluşturduğunu belirterek, "Kışın dış ortamın soğuğu ve iç mekanların ısıtılmasıyla düşen nem, cildin doğal koruyucu bariyerini zorlayabilir. Bariyer bozulduğunda cilt daha kolay kurur, hassaslaşır ve kaşıntı-kızarıklık döngüsü başlayabilir. Çok sıcak su geçici bir rahatlama hissi verse de cildin koruyucu yağ tabakasını azaltarak kuruluğu ve kaşıntıyı artırabilir. Kısa, ılık duş; nazik temizleyiciler ve duştan hemen sonra nemlendirme, kış egzamasında önemli bir rutindir" dedi.

"NEMLENDİRİCİ DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILMALI"

Kış egzamasında düzenli nemlendirmenin temel basamaklardan biri olduğunu söyleyen Kayhan, "Nemlendirici seçiminde amaç, cildin su kaybını azaltmak ve bariyeri desteklemektir. Özellikle banyo sonrası ilk birkaç dakika içinde uygulamak etkisini artırır. Kokulu ürünler, alkol içeren losyonlar ya da cildi kurutabilecek içerikler bazı kişilerde şikayeti tetikleyebilir. Kaşımak kısa süreli rahatlama sağlasa da ciltte tahrişi artırarak lezyonların yayılmasına ve çatlaklara yol açabilir. Tırnakları kısa tutmak, gece kaşımayı azaltmak için pamuklu eldiven kullanmak, cildi tahriş etmeyen kıyafetleri tercih etmek ve ortam nemini dengelemek bu döngüyü kırmaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.