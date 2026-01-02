Habertürk
Habertürk
        Kışın bu hatalar egzama şikayetlerini artırıyor | Sağlık Haberleri

        Kışın bu hatalar egzama şikayetlerini artırıyor

        Soğuk hava, düşük nem ve sık sıcak duşların kış aylarında cilt bariyerini zayıflatabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sera Kayhan, kış egzamasının kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve çatlama gibi yakınmalarla kendini gösterebildiğini söyledi. Kayhan, yaygınlaşan lezyonlar, şiddetli kaşıntı, kanama ya da enfeksiyon bulgularında dermatoloji değerlendirmesinin önem taşıdığını vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:30
        Kışın bu hatalar egzama şikayetlerini artırıyor
        Dermatoloji Uzmanı Dr. Sera Kayhan, kış aylarında poliklinik başvurularının önemli bir kısmını ‘kuruluk ve egzama alevlenmeleri’nin oluşturduğunu belirterek, "Kışın dış ortamın soğuğu ve iç mekanların ısıtılmasıyla düşen nem, cildin doğal koruyucu bariyerini zorlayabilir. Bariyer bozulduğunda cilt daha kolay kurur, hassaslaşır ve kaşıntı-kızarıklık döngüsü başlayabilir. Çok sıcak su geçici bir rahatlama hissi verse de cildin koruyucu yağ tabakasını azaltarak kuruluğu ve kaşıntıyı artırabilir. Kısa, ılık duş; nazik temizleyiciler ve duştan hemen sonra nemlendirme, kış egzamasında önemli bir rutindir" dedi.

        "NEMLENDİRİCİ DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILMALI"

        Kış egzamasında düzenli nemlendirmenin temel basamaklardan biri olduğunu söyleyen Kayhan, "Nemlendirici seçiminde amaç, cildin su kaybını azaltmak ve bariyeri desteklemektir. Özellikle banyo sonrası ilk birkaç dakika içinde uygulamak etkisini artırır. Kokulu ürünler, alkol içeren losyonlar ya da cildi kurutabilecek içerikler bazı kişilerde şikayeti tetikleyebilir. Kaşımak kısa süreli rahatlama sağlasa da ciltte tahrişi artırarak lezyonların yayılmasına ve çatlaklara yol açabilir. Tırnakları kısa tutmak, gece kaşımayı azaltmak için pamuklu eldiven kullanmak, cildi tahriş etmeyen kıyafetleri tercih etmek ve ortam nemini dengelemek bu döngüyü kırmaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Uzm. Dr. Sera Kayhan, günlük hayatta uygulanabilecek basit adımların çoğu kişide fark oluşturabildiğini belirterek şu önerileri sıraladı: "Ilık ve kısa duş tercih edin; çok sıcak sudan kaçının. Nazik, parfümsüz temizleyiciler kullanın; sık peeling ve kese yapmayın. Duştan sonra ilk 3-5 dakika içinde nemlendirici uygulayın. Pamuklu ve yumuşak dokulu kıyafetleri seçin; yünlü ve sert kumaşlar tahriş edebilir. İç ortam nemini dengeleyin aşırı kuru hava şikayeti artırabilir. Çatlak ve tahrişli alanları koruyun; eller için gün içinde tekrar nemlendirme yapın. Şikayetler yayılıyorsa, kaşıntı uykuyu bölüyorsa, ciltte kanama ve çatlama belirginse, sarı kabuklanma, akıntı gibi enfeksiyon düşündüren bulgular varsa veya evde bakım adımlarına rağmen yakınmalar sürüyorsa dermatoloji uzmanına başvurmak önemlidir. Egzama farklı nedenlerle görülebilir ve kişiye uygun yaklaşım için muayene gerekebilir."

