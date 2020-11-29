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HaberlerGündem3. SayfaKısıtlamada ağabeyini ve yengesini bıçakladı
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Kısıtlamada otomobili vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Bursa'da kardeşler arasında otomobil mevzusunda kan aktı. Sokağa çıkma yasağında ağabeyinden arabasını isteyen Faruk S. olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Faruk S., tartışma sırasında ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Kısıtlamada ağabeyini ve yengesini bıçakladı
İHA

Bursa’da kardeşler arasında otomobil mevzusunda kan aktı. Sokağa çıkma yasağında abisinden arabasını isteyen Faruk S. olumsuz yanıt alınca abisini ve yengesini bıçakladı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17. Sokak üzerinde bulunan evde oturan Teyfik S.'den (33) otomobilini isteyen Faruk S. (26),arasında tartışma başladı. Dışarı çıkma yasağının olduğunu söyleyerek aracını vermek istemeyen abisine saldıran Faruk S., mutfaktan aldığı bıçak ile abisini ve tartışmaya engel olmak isteyen yengesi ni Asiye. S.’yi (22) yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S’yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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