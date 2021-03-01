Kısıtlamada müzikholde eğlenceye baskın

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kapalı olması gereken bir iş yerinin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, açık olan iş yerinin müzikhol olduğunu tespit etti.

Eğlence mekanını denetleyen ekipler, mekanda bulunan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 48 bin 566 lira para cezası kesti. Yapılan işlemler sonrası eğlence mekanının faaliyetlerine son verilirken, iş yeri sahibi Ü.Y. isimli kişiye tedbirler kapsamında iş yerinin açık olması nedeniyle yasal işlem yapıldı.

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