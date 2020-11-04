Kısıtlamalar nelerdir? Sorusu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. Erdoğan koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi sebebiyle yeni kısıtlamalar getireleceğini duyurdu.

KISITLAMALAR NELERDİR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, "Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek." diye konuştu.

Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." dedi.

Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi.

Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı.