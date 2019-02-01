Ocak ayında TBMM’de kabul edilen vergi yasalarıyla ilgili torba kanun uyarınca kitap ve süreli yayınlarda KDV uygulaması değişti.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından sertifika alan yayınevlerince kitap veya süreli yayınları dağıtımcılar ve kitapçılar ile nihai tüketiciye yapılan satışlarda bugünden (1 Şubat 2019) itibaren katma değer vergisi alınmayacak. Kitap ve süreli yayınların dağıtımcı ve kitapçılar tarafından nihai tüketiciye satışında yüzde 8 KDV uygulaması devam edecek.

TÜKETİCİYE SATIŞTA İKİ FARKLI UYGULAMA MI OLACAK?

Türkiye Yayıncılar Birliği, üyelerine, yayıncıların bugünden itibaren stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların e-ticaret ya da doğrudan tüketiciye satışında KDV uygulamayacağını duyurdu. Yayınevlerinin doğrudan tüketiciye satış yapması durumunda, kitapçılarla haksız rekabet tartışması yaşanması bekleniyor. Tüketici kitapçıdan satın aldığında yüzde 8 KDV ödeyecek. Doğrudan yayınevinden alan tüketici ise KDV ödemeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV istisnasının nasıl uygulanacağına ilişkin tebliğ hazırladığı, en kısa süre içinde yayımlanacağı bildirildi.

YAYINCILAR BİRLİĞİ’NDEN DUYURU

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi ile; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişikliğe göre, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayıncılar stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların; dağıtımcılara ve kitapçılara yapılan toptan satışlarında veya e-ticaret ya da doğrudan yayınevinden KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere perakende satışlarında KDV uygulamayacaklardır.

Bu çerçevede; “KDV Genel Uygulama Tebliği”nde KDV Kanunu 13/n Maddesinde öngörülen KDV istisnasının kapsamına ve bu istisnaya dayalı teslim ve iade işlemlerinin uygulanmasına ilişkin açıklayıcı ve tamamlayıcı düzenlemeler yapılması gerekecektir.

Her durumda, 1 Şubat 2019 Cuma günü itibarıyla yapılacak işlemlerde KDV istisnası uyarınca fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.

KDV istisnasına tabi fatura işlemlerine ilişkin olarak:

Toptan ya da perakende kitap satışlarında düzenlenecek kâğıt faturalarda kalem bazında KDV oranı ve tutarı belirtilmeyecek ya da (% 0 ve 0,00 ₺) olarak geçilecektir. Fatura toplamları bölümünde hesaplanan KDV Oranı (% 0),KDV Tutarı (0,00 ₺) olarak gösterilecektir. Ayrıca fatura altında açıklama alanına/olarak “3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca KDV’den istisnadır” ibaresi eklenecektir.

Kâğıt faturada kitap dışında başka mal veya hizmet satışlarının yer alması durumunda bu kalemlere ilişkin KDV oranı ve tutarları belirtilecek, fatura toplamları bölümünde söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları ve satış fiyatları üzerinden hesaplanarak ayrıca gösterilecektir.

Toptan ya da perakende kitap satışlarında düzenlenecek elektronik faturalarda; e-fatura tipi olarak “İstisna”nın, seçilmesi, e-fatura istisna kodu olarak tam istisna kodları listesinden “350 – Diğerleri”nin işaretlenmesi gerekmektedir. Vergi İstisna Sebebi açıklama alanına “3065 sayılı Kanunun 13/n Maddesine göre KDV’den istisnadır” yazılması yeterli olacaktır.

Üyelerimizin kullandıkları muhasebe programları yetkilileriyle görüşüp bugün içerisinde yukarıda bahsi geçen muhasebe kayıt ve fatura sistemlerini istisna işlemlerine uygun hale getirmelerini önemle hatırlatırız.”