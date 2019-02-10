Kitapta, dergide, gazetede Katma Değer Vergisi (KDV) kalkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta TBMM'de görüşülecek kanunla kitapta ve süreli yayında KDV oranını sıfıra düşüreceklerini söyledi. Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan "Bu hafta kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranını sıfıra düşürme uygulaması genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz" dedi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da attığı tweet'le kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranını sıfırlayarak yayıncılara büyük destek sağladıklarını kaydetti.