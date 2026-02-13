Kıvanç Tatlıtuğ'dan ATV pozu
Giriş: 13.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:40
Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken zaman zaman istisnai durumlar yaşanabiliyor.
Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak ATV turu sırasında çamurlar içinde verdiği pozları 4.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
