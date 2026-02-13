Canlı
        Kıvanç Tatlıtuğ'dan ATV pozu

        Kıvanç Tatlıtuğ, ATV turu sırasında çamurlar içinde verdiği pozları 4.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı

        Giriş: 13.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:40
        Kıvanç Tatlıtuğ'dan ATV pozu
        Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken zaman zaman istisnai durumlar yaşanabiliyor.

        Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak ATV turu sırasında çamurlar içinde verdiği pozları 4.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

