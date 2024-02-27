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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe tatilde - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe tatilde

        Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti. Ünlü çift tatillerinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:58
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        Son olarak SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Çin'in özel idari bölgelerinden biri olan Hong Kong'a gitti.

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        Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaştı.

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        Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile Hong Kong sokaklarını gezdiği anları sosyal medya sayfasından yayımladı.

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        Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını; "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti.

        #başak dizer
        #kıvanç tatlıtuğ

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