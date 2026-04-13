Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu İstanbul'da eğitim görecek
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe, İstanbul'daki prestijli bir okulda eğitim hayatına başlayacak. Tatlıtuğ, okulun bir yıllık eğitim ücretini ödedi
Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:58
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Tatlıtuğ ve Dizer'in, 15 Nisan'da 4 yaşına basacak olan oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia edilmişti. Ancak ünlü çiftin çocuklarının eğitimini İstanbul'da başlatacağı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, özel bir okulun kurasına katıldı. Kurt Efe’nin adı kurada çıkınca, Tatlıtuğ vakit kaybetmeden harekete geçti.