Kaan Tangöze ile kızından ilk kare

Kıvılcım Ural ile Duman grubunun solisti Kaan Tangöze yaşadıkları olaylı birlikteliğin ardından geçtiğimiz kasım ayında evlenmiş kısa bir süre önce de çocuk sahibi olmuştu. Ural eşi Kaan Tangöze ve kızının ilk pozunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı