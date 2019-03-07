Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan, kendine has tarzı ile 'Gül Tükendi, Ben Tükendim, Üçüncü Gurbet, Hepimize Yeter Dünya' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Kıvırcık Ali hakkında merak edilenler...
KIVIRCIK ALİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ VE DAHA FAZLASI...
Asıl Adı Ali ÖZÜTEMİZ olan, Kıvırcık Ali 11 Ekim 1968’de Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli Köyü’nde, dokuz kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi.
Kıvırcık Ali okuduğu, “Isırgan Otu”, “Tükendim” ve “Gülüm” isimli eserlerle akıllarda yer yapmıştı. İlkokul yıllarına geldiğinde , o doğmadan 37 gün önce vefat eden babasının sazını çalmaya başladı. Mahzuni Şerif, Abdullah Papur, Ali Kızıltuğu, Ali Ekber Çiçek, Muhlis Akarsu, Rıza Aslandoğan, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Sebahat Akkiraz gibi büyük üstatları dinleyerek büyüdü. Onları örnek aldı. Yoksulluk yüzünden ilkokuldan sonra okuyamadı ve İstanbul’a göç etti. Bir saz evinde ve konfeksiyon atölyelerinde çalıştı. Zamanının çoğunu bağlama çalarak geçiren Özütemiz, gazino ve düğün salonlarında çalışmaya başladıktan sonra saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı “Kıvırcık Ali” olarak anılmaya başlandı. Grup Turnalar ile Türkülerden Türkülere Yol Eyledik albümü ile profesyonelliğe adım attı. 1998’de ikinci albümleri olan Türküler Kimliğimiz’i çıkardılar. Bu albümde müziği kendisine ait olan Turnalar adlı eser de yer alır. 1999 yılında ilk solo albümü olan Gül Tükendi Ben Tükendim’i çıkardı. Geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. Albümlerinde en az on eserin müziği kendisine ait. Bestelerini Edip Akbayram ve Sibel Can başta olmak üzere bir çok sanatçı seslendirdi. Ozanlık geleneğini sürdürdü. Anadolu türkülerini içinde barındıran besteleri ve kendi tarzını ortaya koyan yorumuyla ünü Avustralya ve Kanada’ya kadar ulaştı. Daha sonra Isırgan Otu, Üçüncü Gurbet, Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümlerini çıkardı.
”Gül tükendi ben tükendim”, ”Isırgan otu”, ”Üçüncü gurbet”, ”Geriye dönün seneler” ve ”Hepimize yeter dünya” adlarıyla 5 albüm çıkardı.Biri kız iki çocuk babasıydı.
11 Ocak 2011 de bir trafik kazasında vefet etti
Saygı ve sevgiyle anıyoruz...
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