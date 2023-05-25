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Haberler Gündem Çevre Kıyıya vuran şüpheli varili baltayla kestiler! - Gündem haberleri
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Kıyıya vuran varil, plajda paniğe sebep oldu!

Düzce'de akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı. Kentte kıyıya vuran ve içerisinde kimyasal madde olma ihtimali bulunan bir varil, bölgeye gelen iki görevli tarafından baltayla kesildi. Çevredekilerin tepkilerinin ardından bölgeye Sağlık Müdürlüğü görevlileri çağrıldı. Ekipler varilden numune aldı

Kıyıya vuran şüpheli varili baltayla kestiler! - Gündem haberleri
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DHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde plajda kıyıya vuran varil, paniğe sebep oldu. Belediye ekipleri, denizin kıyısındaki varili baltayla kesip, içindeki sıvının akmasına sebep oldu.

DHA'nın haberine göre kimyasal madde olma ihtimali bulunan sıvının ne olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Çuhallı Plajı mevkisinde meydana geldi. Plajda yürüyüş yapan bir kadın kıyıya vuran varili görüp, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 2 personel geldi. Bir gemiden düşen, kimyasal madde olma ihtimali olan varil, belediye ekibi tarafından balta ile kesildi.

Varilin içindeki sıvı plaja ve denize aktı. Çevredekilerin tepki gösterip, ihbarıyla bölgeye Akçakoca ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Varil, bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler varilden numune aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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