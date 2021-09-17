Yaralı kız arkadaşını bırakıp kaçtı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik istikametine giden 14 AG 480 plakalı cip, virajı alamayarak duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşem Tuğçe G. (29) ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cip sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Cip kullanılmaz hale gelirken ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.