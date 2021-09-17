Yaralı kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Kız arkadaşını bırakıp kaçtı
ABONE OL

Duvara çarptı, yaralı kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Bursa'da virajı alamayan cip, köprü duvarına çarptı. Kazada şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve kız arkadaşı yaralandı. Yaralı sürücü, kız arkadaşını kaza yerinde bırakıp, kayıplara karıştı

Kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Yaralı kız arkadaşını bırakıp kaçtı
0:00 / 0:00
İHA

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik istikametine giden 14 AG 480 plakalı cip, virajı alamayarak duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle cipte bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşem Tuğçe G. (29) ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cip sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Cip kullanılmaz hale gelirken ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cuma mesajları yeni 2021 kısa ve öz: En güzel anlamlı resimli cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
GÜNDEM En güzel resimli cuma mesajları kısa ve öz
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 5 il için sel uyarısı - Hava Durumu
GÜNDEM Sağanak yağış uyarısı! 5 il için sel uyarısı
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: Çok sayıda gözaltı var
GÜNDEM İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyon: ...
Giresun'da sel taşkınlarından etkilenen okulda eğitime ara verildi
GÜNDEM Giresun'da selden etkilenen okulda eğitime 1 gün ara
Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev küle döndü
GÜNDEM Ankara'da köyde yangın çıktı, 8 ev kül oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... 3 ilde selden zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi
GÜNDEM Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ...
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı
GÜNDEM Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atandı
Kontrolünü kaybetti, evin bahçesine uçtu!
GÜNDEM Kontrolünü kaybetti, evin bahçesine uçtu!
9 yaşındaki Sıraç'a otomobil çarptı
GÜNDEM 9 yaşındaki Sıraç'a otomobil çarptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.