Kız çocuğu tabancayla vurulmuş halde bulundu

Ordu'da kız çocuğu tabancayla başından vurulmuş halde bulundu
Ordu'da 12 yaşındaki kız çocuğu evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, S.P'nin (12) cansız bedeniyle karşılaştı. Kafasına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinde tabanca bulunduğu öğrenildi.