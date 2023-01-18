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Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kardeşinin içerisinde olduğu aracın üzerine atladı! Dehşeti yaşadı
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Kaputuna atladığı araç kamyonete çarptı! İki kez üzerinden geçti

İstanbul'da kabus anları yaşandı. Küçükçekmece'de Bülent Ülgen adlı adam, kız kardeşini içerisinde gördüğü aracın kaputuna atladı. Hızla gaza basan sürücü ise yol kenarındaki kamyonete çarptı. Sürücü ardından da Ülgen'in üzerinden iki kez geçti

Kız kardeşinin içerisinde olduğu aracın üzerine atladı! Dehşeti yaşadı
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DHA

Küçükçekmece'de kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet Ekinci aynı araçta gören ağabey Bülent Ülgen (36) onları durdurmak için kaputun üzerine atladı.

DHA'da yer alan habere göre hızla gaza basan Ekinci yol kenarındaki kamyonete çarptı ardından kaputtan yola düşen Bülent Ülgen'in üzerinden iki kez geçti.

KAPUTUN ÜZERİNE ATLADI

Olay 15 Ocak Pazar günü sabah 03.00 saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ülgen (36) kız kardeşi ve Samet Ekinci'yi aynı aracın içerisinde görünce onları durdurmak için kaputun üzerine atladı.

Ekinci kaputa çıkan ağabeyi Ülgen'i düşürmek için gaza bastı. Hızlı bir şekilde ara sokağa giren Ekinci, park halindeki kamyonete çarptı. Ekinci bu sefer çarpmanın etkisiyle yere düşen Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Samet Ekinci ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoğun bakıma alınan Ülgen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yakalanan Samet Ekinci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PARÇALANMIŞTI"

Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Mehmet Gündoğdu, "İşyerime gidiyordum. O durumda karşılaştık. Yaralıydı burada ambulansı aradık. Hastaneye haber verdik. Acil müdahale ettiler. Parçalanmıştı, üzerinden 2-3 sefer geçiyor. Aracın içerisindeki kız kardeşiymiş. Vatandaş kaputun üzerinde geliyor, kız kardeşini kaçırdığını iddia ediyor" diye konuştu.

"170 KİLOMETRE HIZLA GELİYOR"

Adem Çoban ise,"Yaralanan kişi kadının ağabeyi. Aşağıdan 170 kilometre hızla geliyor, 2-3 kez üzerinden geçiyor. Şu an yoğun bakımda. Tanıdığımız birisi, mahallemizde esnaftı" dedi.

"AKLA MANTIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Mutluhan Yıldırım ise "Şiddeti bir ses duyduk. Patlama olduğunu sandık dışarı çıkıp baktık. Ağlama sesleri geliyordu, kadın ve erkek sesleri de vardı. Vurup kaçmış zaten, ambulansı aradık. Öncesinde bir kavga olmuş zaten. Bu olay akla mantığa sığacak gibi bir şey değil. Çarpma değil, kasten yapılan bir şey gibi. İlk başta ezilen kişi zaten kaputun üzerinde gidiyordu, park halindeki araca vururken düşüyor. İçler acısı bir durum" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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