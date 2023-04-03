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Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı

Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nde iskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı

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DHA

  • İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde iskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı.
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

    KUBBE ORTAYA ÇIKTI

    İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin restorasyonu mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor. Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı.
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

    Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

    DEPREM İÇİN DE GÜÇLENDİRİLİYOR

    Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

    Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" denilmişti.
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?
  • Kız Kulesi'nden yeni görüntü! Kız Kulesi tadilatında son durum nedir, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

 

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