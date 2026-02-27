Canlı
        Kızılcık Şerbeti 127.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tamamı full izle

        Kızılcık Şerbeti 127.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tamamı full izle

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri Cuma akşamı yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek 127.bölümde heyecan dorukta. Yeni bölümde Ömer ve Kıvılcım'ın oğlu Kemal'in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 127. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti

        Giriş: 27.02.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Kızılcık Şerbeti 127.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Kızılcık Şerbeti'nin 127. Bölümünde; İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Peki Kızılcık Şerbeti 127.bölümde neler olacak? İşte, Kızılcık Şerbeti izle ekranı

        KIZILCIK ŞERBETİ 127.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin 127. Bölümünde: Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar.

        Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir. Özellikle Sönmez’e anlatabilmek çok zordur. İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi’nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar’ın hayatına renk katar. Kıvılcım’ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil’e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak’ı hamile sanmıştır.

        Bunu aile ortamında dile getirse de Başak konuyu netleştirerek kapar. Emir’in işlerinde sıkıntı vardır ancak bunu Çimen’den saklamaya çalışır. Nursema’nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer, sevenleri kavuşturmak acaba mümkün olabilecek midir?

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti 127. Bölümü canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

