Kızılcık Şerbeti 127.bölüm canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti son bölüm tamamı full izle

KIZILCIK ŞERBETİ 127.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 127. Bölümünde: Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar.

Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir. Özellikle Sönmez’e anlatabilmek çok zordur. İlhami’nin imam nikahına gelmemesi Nursema’da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi’nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar’ın hayatına renk katar. Kıvılcım’ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil’e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak’ı hamile sanmıştır.