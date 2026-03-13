Kızılcık Şerbeti 129.bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti 129.bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Fatih ve Başak arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.
Kızılcık Şerbeti 129.bölüm bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde boşanmak için mahkemeye giderken Başak'ı, Fatih'in yanından kaçırtan kişi Fatih'ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.
KIZILCIK ŞERBETİ 129.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 129. Bölümünde; Fatih ve Başak arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.
Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.
Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır. Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer.
Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır.
İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır. Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ 129. BÖLÜM CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti 129. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak.
