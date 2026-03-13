Canlı
        Kızılcık Şerbeti 129.bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı

        Kızılcık Şerbeti 129.bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı

        Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti 129.bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Fatih ve Başak arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. Diziyi internetten izlemek isteyen Kızılcık Şerbeti 129.bölüm izle ekranını araştırıyor. Peki Kızılcık Şerbeti 129.bölümde neler olacak? İşte, Kızılcık Şerbeti 129.bölüm canlı izle ekranı

        Giriş: 13.03.2026 - 15:01
        Kızılcık Şerbeti 129.bölüm bu akşam Show TV’de ekrana gelecek. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 129.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin 129. Bölümünde; Fatih ve Başak arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.

        Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar.

        Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır. Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer.

        Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır.

        İşlerindeki kötü gidişi durduramayan Emir, Çimen’le birlikte evi terk etmek zorunda kalarak bir arkadaşının yanına sığınacaktır. Hala kimseye içine düştüğü zor durumu açıklamak istemese de durum iyice içinden çıkılamaz bir hal aldığında intihar etme noktasına gelecektir.

        3

        KIZILCIK ŞERBETİ 129. BÖLÜM CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti 129. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

