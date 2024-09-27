Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti Asude kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Asude'si Servet Pandur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

        Servet Pandur Kızılcık Şerbeti'nde! Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oluyor. Bu isimlerden biri olan Servet Pandur kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı merak ediliyor. Yeni karakterin hikayedeki yeri araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Asude kimdir? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Asude'si Servet Pandur hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 69. bölümüyle ekranlara geliyor. Gold Film imzalı sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Son olarak Servet Pandur Asude rolüyle yapıma dahil oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Asude kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Asude'si Servet Pandur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Servet Pandur hayatı ve kariyeri…

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ ASUDE KİMDİR?

        Show TV'nin reyting rekortmeni Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbetinin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla Servet Pandur dahil oluyor.

        3

        Sevilen oyuncu Servet Pandur, dizide Asude karakterine hayat veriyor. Asude, Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem'in üvey annesidir.

        Öte yandan yapıma Firaz karakteriyle Batuhan Bozkurt dahil oluyor. Asude'nin oğlu olan Firaz, yeni bölümde Görkem'in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışıyor.

        4

        KIZILCIK ŞERBETİ ASUDE KİMDİR?

        Show TV'nin reyting rekortmeni Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbetinin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla Servet Pandur dahil oluyor.

        Sevilen oyuncu Servet Pandur, dizide Asude karakterine hayat veriyor. Asude, Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem'in üvey annesidir.

        Öte yandan yapıma Firaz karakteriyle Batuhan Bozkurt dahil oluyor. Asude'nin oğlu olan Firaz, yeni bölümde Görkem'in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışıyor.

        5

        SERVET PANDUR KİMDİR?

        27 Mart 1970 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya gelen Servet Pandur, 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

        Aynı sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Tiyatrodan televizyona ise 2008 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş dizisi ile geçti.

        Başarılı performansı ile beyaz perdede dikkat çeken Servet Pandur, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi ile büyük bir üne kavuştu.

        Kanatsız Kuşlar dizisinde Azime karakterini canlandıran Pandur, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi dizisinde rol aldı.

        Daha sonra Tuzak ve Lohusa gibi yapımlarda ye alan usta oyuncu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Asude karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

        6

        SERVET PANDUR'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

        Kızılcık Şerbeti - 2024-

        Lohusa - 2024

        Tuzak - 2022-2023

        Kazara Aşk - 2021

        Fatma - 2021

        Hizmetçiler - 2020

        Ağır Romantik - 2020

        Bir Aile Hikayesi - 2019

        Kanatsız Kuşlar - 2017-2018

        Yılanların Öcü - 2014-2015

        A.Ş.K. - 2013

        Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2011

        Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008

        Kod Adı Kaos - 2007

        Yeni Evli - 2007

        Hisarbuselik - 2006

        Kod Adı - 2006

        Ben Bir İnsan - 2002

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”