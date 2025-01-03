Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümde, Ünal ailesinin tam kadro katıldığı gecede, çıkan yangın büyük bir felaketle sonuçlandı. Yaşanan felakette 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanması büyük merak uyandırdı. Peki, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?" İşte Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi...
"Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?" sorusu, günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizi, 82. bölümü ile izleyicide heyecan yarattı. Yayınlanan son bölümde meydana gelen yangında kimlerin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Cuma günlerinin vazgeçilmezi Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, yangında kimler öldü?" İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” 10 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de.
FENOMEN DİZİYE HANGİ OYUNCULAR VEDA ETTİ?
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizisi “Kızılcık Şerbeti” son bölümüyle Türkiye’yi ekrana kilitledi.
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde, Sönmez; Doğa ve Fatih’in barışmasıyla, Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirdi. Görkem’in gerçek yüzünü herkesin öğrenmesiyle yeniden kenetlenmeye başlayacak olan Ünal ailesinin tam kadro katıldığı gecede, çıkan yangın büyük bir felaketle sonuçlandı. Yaşanan felakette 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanması büyük merak konusu oldu.
O SAHNELER 3 GÜNDE ÇEKİLDİ!
Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı yangın sahnesinin zorlu çekimleri üç günde tamamlandı. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı yangın sahneleri için bir mekan özel olarak sıfırdan hazırlandı. Kosovalı şarkıcı Morena’nın sahne aldığı özel davet için oyuncular ve figüranlar için yedekli olarak yaklaşık 200 kostüm hazırlandı. Yangın ve patlama sahnesi için özel efekt uzmanlarının çalıştığı bölüm, 2024 yılına veda ederken unutulmaz sahneleriyle akıllara kazındı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 OCAK 2025 CUMA
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Başkan
22:45 Kızılcık Şerbeti
01:45 Başkan
03:45 Üç Gelin Altı Damat