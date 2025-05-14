'Kızılcık Şerbeti' ekibi 100'üncü bölümü kutladı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ekibi, 100'üncü bölümü özel bir organizasyon ile kutladı. Dizi oyuncuları ve SHOW TV yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, ait eğlenceli anlar yaşandı.

"TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE GEÇEN BİR İŞ YAPTIK"

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Kızılcık Şerbeti, 3'üncü sezonunu tamamladı. İnşallah 4'üncü sezonunda da devam eder. Bu anlamda buraya destek olan en başta yazarlarımız Melis Hanım ( Civelek) ve Zeynep'e (Gür) yönetmenlerimize, her karakteri olağanüstü bir çabayla ve motivasyonla oynayan oyuncularımıza ve bütün teknik ekibimize çok çok teşekkür ediyorum. Cidden olağanüstü bir performansla Türk televizyon tarihine geçen bir iş yaptık. Bu anlamda da bu onuru, gururu hep birlikte yaşamanın adına bu geceyi birlikte yaşayalım istedik. Onun için herkese geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu 4'üncü sezonda da aynı performans, aynı başarı, aynı reytingle işi nihayetlenecek bir noktaya taşırız. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Elinize, yüreğinize sağlık.