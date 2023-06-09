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Kızılcık Şerbeti final m yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Show TV Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak?

Show TV'nin izlenme rekorları kıran ve kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Barış Kılıç ve Evrim Ünsal'ın yer aldığı dizinin final bölümünde neler yaşanacağı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili detayları derledik!

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  • Kızılcık Şerbeti final bölümünde neler olacak? Show TV Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

    Cuma günlerinin vazgeçilmez dizilerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali için beklenen tarih geldi çattı. Yayınlandığı günden beri büyük yankı uyandıran dizinin final bölümünün özeti ve yeni sezon tarihine dair bilgileri bir araya getirdik!
  • Kızılcık Şerbeti final bölümünde neler olacak? Show TV Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

    KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NELER OLACAK?

    Kıvılcım ile Ömer’in evlendiği tanıtımda ikilinin göz dolduran görüntüleri izleyicileri derinden etkiliyor. Nursema ile Umut mutlu bir çift olarak evlerinde romantik anlar yaşarken, haciz memurlarının eve gelişi ikilinin ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. 
  • Kızılcık Şerbeti final bölümünde neler olacak? Show TV Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

    Doğa’nın tüm ailesinin önünde Fatih’e “Senden boşanıyorum!” demesi tanıtıma damgasını vuruyor. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesiyor. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali izleyicileri bekliyor!
  • Kızılcık Şerbeti final bölümünde neler olacak? Show TV Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü?

    KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapacak. 

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 2. ve yeni sezonunun ise Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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