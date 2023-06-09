KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapacak.



Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 2. ve yeni sezonunun ise Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.