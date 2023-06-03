'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

'Umut’un ailesi Ankara’dan 'Ünallar’la tanışmaya geldi. Gergin geçen tanışma akşamından sonra 'Nursema' ve 'Umut’un heyecanla beklenen nikah günü ekrana geldi. 'Nursema' ve 'Umut’un duygusal anlarına sahne olan nikahın ardından aileler yemekte bir araya geldi.



'Nursema' ve 'Umut’un en mutlu günü;



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Bölümün nefes kesen final sahnesinde kolyesi düşen 'Alev’e, 'Abdullah' yardım etti. 'Abdullah' ve 'Alev’in yakınlığına şahit olan 'Pembe’nin tepkisi bölüm finaline damga vurdu.



'Abdullah’ın yardımı başını yaktı;



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