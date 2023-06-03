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'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyenleri bir kez daha ekrana kilitledi

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  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 8.12 izlenme oranı 20.46 izlenme payı, AB grubunda 7.64 izlenme oranı 20.96 izlenme payı, Total’de ise 6.25 izlenme oranı 16.39 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.
  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık altı saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.
  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yayınlanan bölümde, ilişkilerinde sıkıntılı günleri geride bırakan 'Kıvılcım' ve 'Ömer' kısa bir tatile çıkarak aşk tazeledi. 'Ömer' ve 'Kıvılcım', kaldıkları otelde beklemedikleri tatsız bir olay yaşasalar da bu durum aşıkların mutluluğunu bozmadı. 'Fatih’in, 'Aylin’le görüştüğünü öğrenen 'Abdullah, oğluna bu ilişkiye devam edemeyeceğini söyleyerek uyardı. 'Abdullah’ın gerginliğinin eve yansıması 'Doğa’yı şüphelendirdi.
  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    'Fatih’in 'Aylin’le olan ilişkisini 'Abdullah’ın öğrendiğinden emin olan 'Doğa, 'Alev’den yardım istedi. 'Doğa' ve 'Fatih’in arasındaki uçurumun büyüdüğü bölümde 'Fatih', kendisini sorumlu tuttuğu için yeniden 'Aylin’e ulaşmaya çalıştı. 'Aylin’e yardım ederek bu ilişkiyi noktalamak isteyen 'Fatih' galeriye gitti.
  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    'Fatih' ve 'Aylin’in tartışmalı geçen konuşmasını gören kişi ise 'Nilay' oldu. Öte yandan 'Alev' ise kartları açık oynayarak 'Aylin’e bir teklifte bulundu. 'Alev’in, 'Doğa’nın bebeklerini alabilmesi için yaptığı teklifi 'Aylin' kabul etti.

    'Abdullah’tan 'Fatih’e büyük uyarı;

    * İzlemek için tıklayınız
  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    'Umut’un ailesi Ankara’dan 'Ünallar’la tanışmaya geldi. Gergin geçen tanışma akşamından sonra 'Nursema' ve 'Umut’un heyecanla beklenen nikah günü ekrana geldi. 'Nursema' ve 'Umut’un duygusal anlarına sahne olan nikahın ardından aileler yemekte bir araya geldi.

    'Nursema' ve 'Umut’un en mutlu günü;

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    Bölümün nefes kesen final sahnesinde kolyesi düşen 'Alev’e, 'Abdullah' yardım etti. 'Abdullah' ve 'Alev’in yakınlığına şahit olan 'Pembe’nin tepkisi bölüm finaline damga vurdu.

    'Abdullah’ın yardımı başını yaktı;

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  • SEZON FİNAL BÖLÜMÜNÜN İLK TANITIMI YAYINLANDI

    Sezonun fenomen dizisi olan 'Kızılcık Şerbeti', 9 Haziran Cuma günü çok konuşulacak sezon final bölümüyle ekrana geliyor. Diziden merakla beklenen ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

    Tanıtımda; 'Alev’le 'Abdullah’ı bir arada gören 'Pembe', 'Alev’i sert bir dille uyarırken 'Abdullah’la da karşı karşıya geliyor. 'Kıvılcım' ve 'Ömer’in evlerini tuttuğu tanıtımda yeni evli olan 'Nursema' ise haciz şoku yaşıyor. 'Fatih’le buluşan 'Aylin' ise çekilen fotoğrafları 'Alev’e yolluyor. Gözyaşları içinde yemek yapan 'Doğa’nın intikam planını uygulamaya başlaması dikkat çekiyor.
  • 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi

    Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', sezon finaliyle cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

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