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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Ece İrtem dâhil oldu

        'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Ece İrtem dâhil oldu

        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna oyuncu Ece İrtem dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:04
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        'Kızılcık Şerbeti'ne Ece İrtem dâhil oldu
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sevilen oyuncu Ece İrtem dâhil oldu.

        İzleyicilerle, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Ece İrtem, 'Işıl' karakterine hayat veriyor. Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

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        #kızılcık şerbeti
        #Ece İrtem
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