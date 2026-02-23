'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

Canlı
        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak

        23.02.2026 - 17:17
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine söyledikleri yüreklere dokunuyor.

        Ömer ve Kıvılcım için en büyük sınav, kendi evlatları gibi gördükleri Kemal’i ailesine teslim etmek oluyor.

        Duygu dolu anların ardından Asil’in kanalına gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasının açılmasına neden oluyor. Nilay ise hayatına yeni birini alma konusunda suçluluk duygusu yaşarken, en büyük desteği Nursema’dan görüyor.

        Tanıtıma damga vuran anlardan biri de Tuncay’ın Başak’ın hamile olduğunu açıklaması oluyor. Yayınlanacak yeni bölümde Fatih’in vereceği tepki şimdiden büyük merak uyandırıyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

