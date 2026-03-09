'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı

Bursada park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı

(AA) - Bursanın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesinde, Mücahit Snin (30) yol kenarına park ettiği 34 GYL... Daha Fazla Göster (AA) - Bursanın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesinde, Mücahit Snin (30) yol kenarına park ettiği 34 GYL 461 plakalı otomobilinden inerek markete gitti. El freninin çekilmediği iddia edilen araç, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durguta (11) çarptı. Daha Az Göster