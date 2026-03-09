Canlı
        Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 20:56
        ABONE OL
        Emir'den şoke eden hamle!

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 129. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Tanıtımda; yeni evli olan Nursema ve İlhami’nin evine Abdullah, Salkım ve Nilay iftar yemeğine gidiyor. Ziyaret sırasında elektriklerin kesilmesi ortamın gerilmesine neden oluyor.

        Salkım'ın iğneleyici sözlerine Nursema'nın sert bir şekilde karşı çıkması dikkat çekerken, Abdullah'ın Salkım'ı uyarması aile içindeki tansiyonu artırıyor.

        Nilay ve Elif'in arasında devam eden gerginliğe Başak ve Fatih'in de dahil olması Ünallar'ın yemek masasında yeni bir kaosa sebep oluyor.

        Ömer ve Kıvılcım arasında buzların erimeye başladığı tanıtıma işleri kötü giden Emir’in aldığı karar damga vuruyor.

        Tanıtımın finalinde Emir'in, Çimen’den özür dileyerek intihar etmek istemesi ile Çimen'in çığlıkları üstüne patlayan silah sesi yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

