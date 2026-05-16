'Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran ayrılık

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.19 izlenme oranı, 17.28 izlenme payı, Total grubunda 5.98 izlenme oranı, 16.42 izlenme payı, AB’de ise 5.34 izlenme oranı, 17.08 izlenme payına ulaştı.

137'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Fatih ve Başak yeniden bir araya gelerek büyük bir mutluluk yaşarken bu evliliğin devam etmesine Abdullah ve Salkım memnun olmadı. Fatih, Başak ile evliliğini köşkte sürdüremeyeceğini anlayınca radikal bir karar alarak ayrı bir eve taşınacaklarını açıkladı.

Fatih ve Başak evi terk ediyor;

Abdullah bebeğin, Salkım sayesinde konuşmaya başladığını düşünen Nilay, Salkım’a teşekkür hediyesi almak için gittiği Kapalıçarşı’da Başak’ın ağabeyi Asaf’la karşılaştı. Nilay’ın aldığı hediye Salkım’ın beğenisini kazanırken Asaf; aldığı uygunsuz ev hediyesiyle aileye hızlı bir giriş yaparak izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kutudan çıkan hediye herkesi utandırdı;

Emir ve Gökhan’ın okulda çıkarttığı tartışma, Çimen’in üniversiteden atılmasıyla sonuçlandı. Aldığı haberle yıkılan Çimen’e, Kıvılcım tepki gösterse de kızının okula geri dönebilmesi için çabaladı fakat okul yönetimi ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlanmadı.

Kıvılcım’dan Çimen’e büyük isyan;

Elif’ten ayrılan Buğra, evlilik baskısına son vermek için; Elif hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu kararın yazılı olduğu mektup eve ulaşıp Abdullah’ın çalışma odasına konulunca, Elif’in çevirdiği dolapların farkında olan Nilay zarfın peşine düştü. Elif’ten önce zarfı eline geçiren Nilay’ın, Buğra’nın çıkarttığı kararı öğrenmesiyle yaşanacaklar merak konusu oldu.

Nilay’ın panik anları;

İlişkilerini zamana bırakmak isteyen Kıvılcım’a tepki gösteren Ömer son noktayı koyarak ilişkilerini bitirdi. Hilal’le yakınlaşan Ömer, hayatında yeni bir sayfa açtı. Ömer’in bu net tavrı karşısında pişmanlık ve büyük bir üzüntü yaşayan Kıvılcım, bebeğiyle birlikte sürpriz bir ziyaret yapmaya karar verdi. Bölümün final sahnesinde Kıvılcım, Ömer’in evine gittiğinde kapıyı Hilal’in açmasıyla şoke oldu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNÜN TANITIMI YAYINLANDI

“YAKINDA BU EVDE BÜYÜK KIYAMET KOPACAK”

Dizinin büyük merakla beklenen sezon finali bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda; Ömer ve Hilal’in yakınlaşması karşısında Kıvılcım sarsıntı yaşarken İlhami’nin şehir dışı atamasıyla yıkılan Nursema’ya Abdullah’ın yaptığı konuşma dikkat çekiyor. Yeni ev heyecanı yaşayan Fatih ve Başak mutluluk sarhoşu olurken Çimen’in okuldan atılmasına sebep olan Emir’le, Kıvılcım karşı karşıya geliyor. Elif’e uzaklaştırma kararını çıkartan Buğra’nın peşine düşen Nilay, Asaf’la birlikte kilerde kilitli kalıyor. Bu gizemli durum evdeki kaosun fitilini ateşlerken, Başak’ın “Sizin kızınız hepimizden ahlaksızmış” suçlaması ile ok yaydan çıkıyor. Salkım’ın Elif’e attığı tokat fenomen dizinin sezon finalinde yaşanacak büyük hesaplaşmanın sinyalini veriyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 138'inci Bölüm (Sezon Finali) Tanıtımı;

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti Cuma saat 20.00’de sezon finali bölümüyle SHOW TV’de!